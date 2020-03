Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa dezbata, joi, sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu OUG pentru alegerile anticipate. OUG a fost adoptata de Guvernul Orban cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura.

- Curtea Constituționala va dezbate pe 12 martie excepția de neconstituționalitate a Avocatului Poporului in legatura cu ordonanța de urgența 26/2020 privind alegerile anticipate. Instituția arata ca actul...

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 12 martie sesizarea formulata de Avocatul Poporului in legatura cu OUG 26/2020 privind alegerile anticipate, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Avocatul Poporului a sesizat, la finalul saptamanii trecute, Curtea Constitutionala cu exceptia…

- ​Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituționala ordonanța de urgența privind alegerile anticipate, motivând ca aceasta încalca o serie de prevederi constituționale și nu respepecta recomandarile Comisiei de la Veneția în materie electorala. În primul rând,…

- Exceptie de neconstitutionalitate Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum…

- Avocatul Poporului a atacat, vineri, la Curtea Constitutionala, Ordonanta privind alegerile anticipate, care cuprinde scurtarea termenelor in cazul organizarii alegerilor inainte de termen, trei zile de vot in dispora, dublarea numarului de parlamentari de diaspora si posibilitatea votarii, in tara,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, marti, sesizarea Avocatului Poporului privind OUG referitoare la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice, despre care afirma, intre altele, ca "afecteaza drepturile, libertatile si indatoririle cetatenesti".…

- Ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD anunta ca va sesiza de urgenta Avocatul Poporului pentru a ataca actul normativ la Curtea Constitutionala. Ordonanta stabileste ca romanii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie…