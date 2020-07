Curtea Constitutionala va discuta pe 23 septembrie sesizarea transmisa vineri de presedintele Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.



"Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea mentionata contravine unor norme si principii constitutionale", spune seful statului in sesizarea transmisa la CCR privind actul normativ care i-a fost transmis de Parlament in vederea promulgarii pe 6 iulie.



El sustine ca legea a fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului.

…