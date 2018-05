Precizari de la Daewoo Mangalia Heavy Industries SA (document)

Cu privire la informatiile eronate publicate in titlul articolului dumneavoastra, respectiv: Santierul Daewoo Mangalia, zguduit de un dosar penal. Se pregateste sentinta penala. Cine a fost condamnat in prima instanta, publicat in editia online din data de 04.05.2018, precizam… [citeste mai departe]