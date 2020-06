Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a stabilit, marti, ca OUG 25/ 2020 care prevedea liberalizarea programelor nationale de sanatate este neconstitutionala in ansamblul sau, fiind adoptata fara avizul Consiliului Legislativ. OUG a fost propusa de fostul ministru al Sanatatii Victor Costache. CCR a dezbatut, marti,…

- Primaria municipiului Sibiu va da bani parintilor ca sa plateasca bona pentru copil, daca nu gasesc loc la cresa sau gradinita, incepand cu data de 3 iunie, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES."Din 3 iunie 2020, Primaria Sibiu va acorda bani din bugetul local pentru contractarea…

- Legea promulgata azi vizeaza aprobarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit actului normativ,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si Asociatia Local American Working Group (LAWG) saluta deciziile importante si eforturile depuse de intreaga clasa politica pentru rezolvarea crizei medicamentelor…

- Camera Deputatilor s-a constituit ca unic legiuitor, adoptand modificarile la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu o configuratie "semnificativ diferita" de cea supusa dezbaterii Senatului, arata Curtea Constitutionala a Romaniei in motivarea deciziei…

