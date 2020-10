Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Adrian Dohotaru (fost membru USR) a depus,vineri un proiect de lege care propune amânarea alegerilor parlamentare pâna în martie 2021. Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro ca proiectul este gândit și lucrat de PSD. Miza amânarii alegerilor…

- Curtea Constituționala a Romaniei a respins, joi, sesizarea Guvernului vizand alocațiile, decizand practic ca alocațiile copiilor trebuie dublate și nu crescute etapizat. Plenul Curții Constituționale, in cadrul controlului anterior promulgarii,a respins,ca neintemeiata, cu unanimitate de voturi, „obiecția…

- Curtea Constituționala a decis, joi, amanarea dezbaterilor pentru data de 14 octombrie 2020, a urmatoarelor:Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știința din Romania, obiecție formulata de Președintele…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, miercuri, decizia pe sesizarea asupra legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Sesizarea a fost transmisa Curtii Constitutionale de parlamentari PNL. Pe 6 mai, plenul Camerei Deputatilor a dat…

- Federația SANITAS a transmis un memoriu catre premierul Ludovic Orban, in care inainteaza o serie de revendicari, printre care se numara creșterea salariilor la nivelul corespunzator anului 2022 pentru toți lucratorii din sistemul sanitar și reducerea programului de lucru adaptat la nevoile de recuperare…

- A fost anunțul președintelui Klaus Iohannis, insa acum a devenit o lege care e contestata la CCR chiar de PNL. Vorbim de acordarea de stimulente financiare medicilor din linia 1, in timpul epidemiei de coronavirus.Personalul din serviciile de ambulanta este pregatit sa reactioneze prin actiuni…

- Proiectul de lege care reglementeaza carantina, izolarea si intrnarea, in cazul unor situatii de risc epidemiologic ajunge la vot in Parlament si urmeaza sa intre in prima Camera sesizata, la deputati. Social-democratii au criticat dur proiectul, Marcel Ciolacu spunand ca are in cuprins "aberatii majore,…