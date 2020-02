Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, arata, în sesizarea trimisa luni Curții Constituționale privind desemnarea lui Ludovic Orban din nou ca premier ca șeful statului își exercita discreționar și abuziv atribuțiile, astfel ca este invocat un conflict juridic de natura constituționala…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca a depus, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor o sesizare la CCR, pe desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de premier. Potrivit documentului, "conflictul juridic de natura constituționala…

- PSD a stabilit depunerea sesizarii la CCR de catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului pe conflictul juridic legat de nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oara ca premier, a anuntat luni presedintele partidului, Marcel Ciolacu.

- Decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin care il desemneaza pe Ludovic Orban in functia de premier, a fost publicat joi seara, in Monitorul Oficial.”Presedintele Romaniei decreteaza: «Se desemneaza domnul Ludovic Orban in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentrun a cere…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in cazul in care va fi adoptata motiunea de cenzura, il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. "Da, si de data aceasta si data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele, intrebat…

- Guvernul se va reuni, joi, in ședința, iar conform surselor noastre va fi anunțata intenția Executivului de a-și angaja raspunderea pe doua legi extrem de controversate. Este vorba despre alegerea primarilor in doua tururi și desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au anuntat ca sustin si doresc declansarea alegerilor anticipate, astfel incat alegerea unui nou Parlament sa aiba loc, in varianta cea mai optimista, o data cu alegerile locale din vara, adica cu aproximativ sase luni inainte de terminarea actualului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va sesiza Curtea Constituționala pe legile in cazul carora Guvernul și-a angajat raspunderea, asta pentru ca doua legi care reglementeaza același lucru se afla in dezbatere parlamentara. Ciolacu a precizat ca PSD nu va iniția o moțiune de cenzura.”PSD…