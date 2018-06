Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta in 4 iulie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu prevederi care vizeaza procedura de numire si de demitere a conducerii ANCOM, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Sesizarea se refera la Legea de aprobare a OUG 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Seful statului invoca faptul ca unele prevederi ale acestei legi care vizeaza procedura de numire si de demitere a conducerii ANCOM incalca dispozitii ale…