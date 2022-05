Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, exceptiile de neconstitutionalitate privind legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre scenariul respingerii, joi, de catre CCR, a abrogarii pensiilor parlamentarilor, ca trebuie vazut impactul unei astfel de decizii. Ea a aratat ca aceste pensii ale fostilor alesi sunt intre 4.000 si…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, atrage vineri atentia judecatorilor CCR ”sa nu mai faca inca o nefacuta”, in privinta pensiilor parlamentarilor pentru ca 90% dintre cetatenii romani sunt contra pensiilor speciale și Curtea nu-si poate permite sa restaureze aceste „pensii rau famate”, sfidand…

- Legea prin care s-au anulat pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstitutionala. Din ce spun surse CCR, motivele pentru care legea este neconstitutionala sunt unele extrinseci. Adica, intreaga procedura parlamentara pentru adoptarea legii a fost neconstitutionala. Nu au fost respectate…

- Pensii 2022: Se incearca renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor Noutați PENSII 2022: Se incearca renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor In ce priveste pensiile, ministrul Muncii a precizat intr-o intervenție șa Romania TV ca sunt niste conditionalitati cuprinse in PNRR, asumate de Guvernul…

- Complet de la Curtea de Apel Alba Iulia: pensiile speciale ale parlamentarilor, anulate, au caracteristica unor asigurari sociale Complet de la Curtea de Apel Alba Iulia: pensiile speciale ale parlamentarilor, anulate, au caracteristica unor asigurari sociale. Foșii parlamentari de Alba: Pereș, Popa…

- Aproximativ jumatate dintre pensionarii ieseni primesc pensiile de la postasi. Separat, vin si taloanele. „Ca numar de pensionari, suntem pe locul 4 in tara, dar dupa nivelul pensiei medii suntem abia pe locul 20", spune directorul Casei Judetene de Pensii Anul trecut, 1.036 de dosare de pensionare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) are pe ordinea de zi de astazi 17 sesizari cu privire la legea 7/2021 prin care a fost modificat statutul deputatilor si senatorilor in sensul anularii pensiei speciale. 17 tribunale judetene au trimis catre CCR sesizarile respective, in dosarele inaintate de…