- Curtea Constitutionala va dezbate luni, pe 24 februarie, sesizarea depusa de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, care au reclamat faptul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a desemnat tot pe premierul demis, Ludovic Orban, sa formeze un nou guvern. Cei doi au sustinut ca, astfel,…

- Decizia PSD de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la desemnarea lui Ludovic Orban pentru a forma un nou Guvern este pe deplin justificata, a declarat luni presedintele interimar al Senatului, Titus Corlatean, conform Agerpres.Citește și: ULTIMA ORA Meteorologul Romica Jurca anunța…

- PSDPSD decide, in sedinta CExN de luni, strategia in privinta votului de investitura a Guvernului Orban 2 si data Congresului Extraordinar in care se va alege o noua conducere. In privinta crizei politice provocate de motiunea de cenzura care a demis Cabinetul Orban 1, presedintele interimar al partidului,…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul liberal, Ludovic Orban, in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, a fost publicat joi in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus…