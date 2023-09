Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a anunțat ca analiza privind posibila neconstituționalitate a legii privind masurile fiscal bugetare va avea loc pe 18 octombrie. Atacarea la CCR a fost facuta de aleșii USR, Forța Dreptei și doi din PNL.

- USR si Forta Dreptei au atacat la CCR legea privind masurile fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament. Documentul este semnat si de catre doi parlamentari liberali, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina. Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este „neconforma…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a anunțat vineri ca USR și Forța Dreptei au depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la pachetul de legi pe care Guvernul Ciolacu si-a angajat raspunderea in Parlament. Sesizarea a fost semnata și de doi parlamentari PNL, a precizat Ionuț Moșteanu.

- Guvernul urmeaza sa adopte Legea privind unele masuri fiscale, dar inaintea ședinței de Guvern a avut loc o intalnire la care au participat premierul Marcel Ciolacu, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș și președintele PNL, Nicolae Ciuca.Inițial, ședința de Guvern pentru adoptarea legii ar fi trebuit…

- Noi taxe, impozite și restructurari in sistemul bugetar: Guvernul a publicat forma finala a Legii privind masurile fiscale Noi taxe, impozite și restructurari in sistemul bugetar: Guvernul a publicat forma finala a Legii privind masurile fiscale Legea privind noile masuri fiscale a fost publicata in…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor desființa 200.000 de posturi in sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a

- Microintreprinderile care realizeaza venituri de peste 300 mii de lei vor avea de platit un impozit de 3% din venituri, conform unui draft de ordonanța pregatit de coaliția de guvernare și consultat de Economedia. Și acestea nu sunt singurele masuri fiscale – Guvernul „lovește” și in IT-iști. Ordonanța…