- Deputatii PNL, USR si PMP au depus joi, la Curtea Constitutionala, sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, informeaza ...

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si unul dintre liderii Miscarii RO+, sustine ca modificarea Codului penal s-a facut „ca sa il scape pe Dragnea si pe toti nenorocitii care au furat din banii spitalelor si din banii de medicamente“.

- Presedintele USR, Dan Barna si-a exprimat, miercuri, convingerea ca proiectul Codului penal adoptat de Parlament nu va intra in vigoare, afirmand ca partidul pe care il reprezinta va utiliza toate instrumentele necesare pentru a opri acest lucru, inclusiv sesizarea la ...

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, apoi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata Victoriei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri partial sesizarile privind hotararile Parlamentului referitoare pe de o parte la constituirea Comisiei speciale comune pentru elaborarea Codului administrativ si pe de alta parte la analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul…

- La randul lor, ieri, magistratii ieseni de la Judecatorie au sustin intr-un comunicat remis presei ca masurile preconizate aduc atingere independentei actului de justitie. "Magistratii Judecatoriei Iasi se solidarizeaza cu punctul de vedere exprimat de CSM in data de 11.05.2018, respectiv 15.05.2018…

- Comisia speciala pentru Legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a respins amendamentele de modificare a Codului penal depuse de mai multi senatori ALDE, cat si propunerile deputatilor PSD, Eugen Nicolicea si Catalin Radulescu.