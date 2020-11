Stiri pe aceeasi tema

- Politic Patru ani de mandat in cifre/ Aproape 150 de inițiative legislative trecute in contul deputatului Calota Florica Ica, majoritatea din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare noiembrie 16, 2020 14:31 Au preluat mandatele de parlamentari in luna decembrie a anului 2016…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri actul normativ care completeaza articolul 38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea are are ca obiect de reglementare acordarea sporurilor specifice pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care permite decontarea tratamentului pe toata durata vietii victimelor de la Colectiv. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta…

- "Grupul deputatilor PNL a atacat la CCR doua legi votate de majoritatea PSD, in ultima sedinta de vot final. Prima lege atacata este cea referitoare la acordarea de sporuri si cresteri salariale in administratia publica centrala si Parlament. Amendamentele vizand cresterea cu 15% pentru 'complexitatea…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, si patru deputati PSD au depus la Senat o propunere legislativa privind modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. Propunerile formulate reprezinta un regres urias in domeniul transparentei in activitatea autoritatilor…

- Pe 4 septembrie, USR a atacat la CCR proiectul de lege initiat de PMP, PNL si PSD si votata inclusiv de UDMR, care restrange numarul de concurenti pe piata produselor energetice. „Amintim ca proiectul votat, pe 2 septembrie de Camera Deputatilor, primise aviz negativ si de la Guvern si a fost si respins…

- Judecatorii Curții Constituționale au respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an. Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor…

- Legea privind alegerile parlamentare este constitutionala Curtea Constitutionala a României a respins, marti, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a încetarii…