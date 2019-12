CCR dezbate astăzi sesizarea privind alegerea lui Meleșcanu la conducerea Senatului ​Curtea Constituționala dezbate, miercuri, sesizarea de neconstituționalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR și a unor senatori neafiliați privind alegerea lui Teodor Meleșcanu în funcția de președinte al Senatului.



Sesizarea de neconstituționalitate a Hotarârii Senatului nr.36 din 10 septembrie 2019 pentru alegerea președintelui Senatului a fost formulata de 33 de senatori, membrii ai grupului parlamentar al Partidului Alianței Liberalilor și Democraților, ai grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, ai Grupului parlamentar al Partidului Mișcarea Populara,…

Sursa articol: hotnews.ro

