Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala face o serie de precizari, ca urmare a informațiilor aparute in mass-media si in spatiul public cu privire la „participarea la sedinta de judecata a lui Liviu Dragnea”. CCR explica procedura legala in astfel de cazuri si motivele pentru care nu s-a facut publica in prealabil…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, susține ca președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, trebuie sa iasa public și sa clarifice de ce a fost adus Liviu Dragnea la sediul CCR.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 72: M..E starea de alerta! „Fiind o…

- Liviu Dragnea, 57 de ani, a parasit, pentru o scurta perioada de timp, inchisoarea. Acesta a fost dus la Curtea Constituționala a Romaniei, pentru a pleda in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, informeaza realitatea.net.La data de 4 iunie, fostul șef al Partidului Social Democrat a fost…

- Reforma constituționala a fost discutata, astazi, la președinție. Șeful statului, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu foști președinți ai Curții Constituționale, juriști și savanți notorii în domeniul dreptului. Ședința a fost organizată urmare a apelului publicat de ei anterior, care conținea indemnul…

- Ludovic Orban a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca autoritatile trebuie sa aiba instrumentele pentru a putea lupta cu eficienta impotriva raspandirii epidemiei si in cadrul starii de alerta. "In cursul saptamanii trecute, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra unei sesizari care a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a atacut, marti, Curtea Constitutionala, dupa decizia CEDO in cazul Kovesi, despre care spune ca a luat decizia revocarii fostului procuror sef al DNA sub influenta PSD si ca s-a compromis, prin propriile decizii, care incalca Convenția Europeana a Drepturilor Omului.…

- (update 11.30) CSM-ul a refuzat inițierea procedurii disciplinare in privința unor judecatori ai Curții Constituționale , la sesizarea președintelui Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului, Vasile Bolea.

- Astazi, 28 aprilie, plenul Curții Constituționale a declarat admisibile sesizarile cu privire la creditul rusesc, in valoare de 200 de milioane de euro, acordat Moldovei. Totodata, plenul Curții a stabilit ca data a ședinței publice pentru examinarea acestor sesizari ziua de 7 mai 2020, ora 10.15. Amintim…