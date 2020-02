Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohanis face declaratii, luni, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, dupa decizia Curtii Constitutionale, prin care s-a admis conflictul constitutional intre Parlament si Presedinte, pe desemnarea lui Ludovic Orban premier. Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista…

- Curtea Constitutionala a stabilit, luni, ca exista conflict juridic de natura constitutionala între Presedintie si Parlament din cauza desemnarii lui Ludovic Orban în functia de premier de catre seful statului Klaus Iohannis, au declarat surse ale institutiei. Prin urmare, presedintele…

- Curtea Constitutionala a admis, luni, conflictul constitutional sesizat de presedintii celor doua Camere, privind desemnarea lui Ludovic Orban premier, a doua zi dupa ce Parlamentul l-a demis prin motiune de cenzura. In urma deciziei CCR, presedintele trebuie sa vina cu o alta nominalizare, au precizat…

- PSDPSD decide, in sedinta CExN de luni, strategia in privinta votului de investitura a Guvernului Orban 2 si data Congresului Extraordinar in care se va alege o noua conducere. In privinta crizei politice provocate de motiunea de cenzura care a demis Cabinetul Orban 1, presedintele interimar al partidului,…

- Liderul interimar al PSD a declarat, la ieșirea de la consultarile cu președintele Klau Iohannis, de la Cotroceni, ca social democrații vor ataca la Curtea Constituționala a Romaniei propunerea de premier venita din partea PNL. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat, dupa consultari,…