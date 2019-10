Prevederea din Legea educatiei nationale, conform careia cheltuielile de transport ale elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu se deconteaza doar pe baza de abonament, are caracter discriminatoriu, deoarece determina o diferenta de tratament juridic intre elevi, sustine Curtea Constitutionala.



Curtea Constitutionala a publicat joi motivarea deciziei din 17 octombrie, prin care a stabilit neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 84 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care are urmatorul cuprins: "Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea…