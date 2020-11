Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei a stabilit, miercuri, in legatura cu sesizarile PNL și USR privind numirea lui Florin Iordache in funcția de președinte al Consiliului Legislativ, ca nu are competențe de a...

- Curtea Constituționala a respins, miercuri, cu unanimitate de voturi, sesizarea de neconstituționalitate depusa de PNL și USR cu privire la numirea de catre Parlament a lui Florin Iordache in funcția de președinte al Consiliului Legislativ. Citește și: VIDEO - Scriitorul Mircea Dinescu ii…

- Pe 22 octombrie, PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea hotararii prin care Florin Iordache a fost numit la conducerea Consiliului Legislativ. Liberalii afirma ca Iordache nu a intrunit numarul necesar de voturi, sustinand ca acesta a obtinut…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarile PNL si USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, noteaza Agerpres. Tot miercuri, Curtea Constitutionala dezbate sesizarile celor doua formatiuni in legatura cu numirea lui George…

- PNL a depus joi la Curtea Constitutionala sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea hotararii prin care Florin Iordache a fost numit la conducerea Consiliului Legislativ. Liberalii afirma ca Iordache nu a intrunit numarul necesar de voturi, sustinand ca acesta a obtinut 185 de voturi,…

- Scandalul politic de marți seara, dupa ce Florin Iordache „alta intrebare” a fost ales președintele Consiliului Legislativ iar senatorul USR, George Edward Dirca, a primit conducerea unei direcții din același Consiliu, a continuat astazi. Atat USR cat și PNL au anunțat ca depun contestații la Curtea…

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Declarația vine la scurt timp dupa ce și USR a anunțat ca ataca la CCR numirile din Consiliul Legislativ. „Grupul parlamentar…

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Este vorba de social – democratul Florin Iordache, ales presedinte al Consiliului Legislativ, și senatorul USR, Edward Dirca,…