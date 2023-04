Stiri pe aceeasi tema

- Leeds n-a mai semnat in 2020 acordul convenit cu Jean-Kevin Augustin și atacantul crescut la PSG (25 de ani) a reclamat clubul englez la forul mondial și a caștigat procesul. Lovitura din afara terenului pentru o echipa aflata in lupta disperata pentru supraviețuirea in Premier League. ...

- Hotararea Consiliului National Pentru Combaterea Discriminarii in cazul blocului „Turturica”, anulata: Decizie la ICCJ Hotararea Consiliului National Pentru Combaterea Discriminarii in cazul blocului „Turturica”, anulata: Decizie la ICCJ Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotarare ce…

- Modificarile la Codul Penal, care elimina pragul pentru abuzul in serviciu, au fost votate, marți in plenul Camerei Deputaților, camera decizionala. Modificarile la Codurile Penale vor merge la promulgare in cazul in care nu va exista o sesizare la Curtea Constituționala. Modificarile la Codul Penal…

- Ponderea transportului energetic eficient in Republica Moldova inregistreaza tendința ascendenta in ultimii cinci ani. Astfel, in perioada anilor 2018-2022, in Republica Moldova au fost inregistrate peste 27 mii de autoturisme electrice și de tip hibrid, conform datelor Agenției pentru Eficiența Energetica…

- Un decan al facultații de Kinetoterapie ocupaționala a Universitații de Stat de Educație Fizica și Sport (USEFS) și un șef al catedrei respective au fost amendați cu cate 112 500 lei fiecare, fiiind gasiți vinovați de trafic de influența.

- Tribunalul independent Sports Resolutions nu este pregatit sa o audieze pe Simona Halep și nici sa-i analizeze cazul in care este acuzata de dopaj. Judecatorii au cerut ca probele prezentate de avocații sportivei sa fie analizate intr-un laborator acreditat de Agenția Mondiala Anti-Doping. Tribunalul…

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis in ședința din 2 martie, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate și a constatat ca este „neconstituționala” sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art.27 ind.45 lit.b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul…

- Magistrații Judecatoriei Buzau au decis, astazi, ca șoferul cercetat pentru producerea accidentului mortal de pe data de 9 decembrie 2022 sa ramana in arest preventiv. Decizia vine la doua zile dupa ce instanța admisese inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, iar procurorii contestasera…