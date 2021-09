CCR: Cîțu are dreptate, dar moțiunea de cenzură trebuie votată Curtea Constituționala a admis in unanimitate sesizarea guvernului și a constatat ca exista un conflict juridic intre Parlament si Guvern, potrivit unor surse. Pe de alta parte, insa, pentru ca Parlamentul nu a dezbatatut moțiunea de cenzura, CCR va cere Parlamentului sa dezbata și sa voteze moțiunea depusa. Parlmamentul trebuia sa iși indeplineasca obligația constituționala de a dezbate moțiunea de cenzura, au mai aratat sursele citate. Curtea Constitutionala a discutat discuta marti sesizarea premierului Florin Citu privind existenta unui conflict juridic intre Parlament si Guvern pe tema motiunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

