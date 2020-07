Stiri pe aceeasi tema

- Privind carantinarea si izolarea persoanelor cu COVID-19 Ministrul Nelu Tataru a afirmat, vineri seara, ca Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei au creat un grup de lucru in vederea inaintarii unui proiect de lege pentru "punerea in concordanta" a cerintelor Curtii…

- Ministrul Nelu Tataru a afirmat, vineri seara, ca Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei au creat un grup de lucru in vederea inaintarii unui proiect de lege pentru "punerea in concordanta" a cerintelor Curtii Constitutionale privind carantinarea si izolarea persoanelor…

- Curtea Constitutionala a publicat miercuri motivarea deciziei din 25 iunie, prin care a declarat ca fiind neconstitutionala starea de carantina si internarea obligatorie, iar cele mai aprige critici se refera la modul in care a fost redactat ordinul ministerului Sanatații. Curtea Constitutionala a Romaniei…

- Ministrul Nelu Tataru a declarat, duminica, la Antena 3, ca transformarea carantinei institutionalizate in izolare la domiciliu, a dus la revenirea multor romani in tara, in aceste zile. "Cei care se intoc in tara nu respecta distantarea sociala", a spus Tataru, din nerabdarea de a ajunge mai repede…

- UPDATE: Presedintele Recep Tayyip Erdogan a refuzat, duminica, demisia ministrului sau de Interne dupa ce in tara au fost impuse masuri stricte de izolare pe parcursul weekendului care au starnit panica, relateaza AFP. "Fie ca natiunea mea, careia nu am vrut niciodata sa-i fac rau, si presedintele…

- "Fie ca natiunea mea, careia nu am vrut niciodata sa-i fac rau, si presedintele nostru, caruia ii vor fi credincios toata viata, sa ma ierte. Parasesc functia de ministru de interne pe care am avut onoarea sa o indeplinesc", a declarat Suleyman Soylu intr-un comunicat. Vineri seara, Ministerul…

- Deputatul USR de Constanta Stelian Ion spune ca navigatorii nu trebuie impiedicati sa revina la familii. In acest sens, parlamentarul a transmis ministrului de Interne, Marcel Vela, o solicitare pe care o redam mai jos:ldquo;Stimate domnule ministru Marcel Vela,Una dintre categoriile profesionale afectate…

- Spitalul din Deva a intrat in carantina la sfarșitul lunii martie, dupa ce mai mulți medici au fost confirmați pozitiv.Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Nelu Tataru, medicii sustin ca dupa testarea cadrelor medicale si delimitarea cazurilor de coronavirus, conducerea spitalului ar fi putut…