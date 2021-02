Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii Constitutionale sunt de parere ca atentionarea politistului de catre sefii ierarhic superiori, asa cum este prevazuta in lege, chiar daca nu reprezinta o sanctiune disciplinara si nu produce efecte asupra raportului de serviciu, poate genera situatii in care subalternul este supus…

- Deputatul PAS Dan Perciun a anunțat ca va depune o sesizare la Curtea Constituționala (CC) pentru a contesta o serie de prevederi legale privind stabilirea salariului minim in Republica Moldova. Perciun susține ca va cere CC sa recunoasca dreptul angajaților la un salariu egal cu minimul de existența.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a aratat, miercuri, cu privire la decizia de admitere a sesizarii in legatura cu legea pentru aprobarea OUG 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ca din cauza tehnicii legislative defectuoase utilizate, s-ar fi creat un vid legislativ in…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la Curtea Constituționala hotarârea Camerei Deputaților prin care Ludovic Orban a fost ales președinte al forului. Judecatorii CCR au stabilit ca sesizarea sa fie luata în discuție în 14 ianuarie, au precizat, miercuri, pentru Agerpres,…

- Alex Bodi, fostul soț al starletei Bianca Dragușanu, a fost eliberat din pușcarie, dupa ce magistrații Curții de Apel Craiova au decis ca acesta poate fi cercetat și in arest la domiciliu. Bodi este anchetat intr-un dosar de crima organizata care privește infracțiuni de proxenetism, trafic de persoane…

- Curtea Constitutionala a României a admis, miercuri, sesizarea liberalilor referitoare la modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au declarat pentru HotNews.ro surse din CCR."Cu unanimitate de voturi, a admis obiecția…

- Curtea Constituționala a admis cu unanimitate de voturi excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor privind Statutul politistului și a constatat ca sunt neconstituționale, potrivit unui comunicat al CCR.Concret, CCR a stabilit ca prevederea in care politistul este atentionat privind cercetarea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”, transmite g4media . „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos in ceea…