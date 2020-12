Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, miercuri, o decizie asupra sesizarilor Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. * Pe 18 iunie, Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie…

- Deputatul Mircea Draghici a fost condamnat joi la 5 ani de inchisoare cu executare, de Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru ca a folosit subvențiile primite de partid din bani publici pentru a-și cumpara o casa. De asemenea, instanța a decis…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate miercuri sesizarile facute de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. Pe 14 iulie, CCR a amanat pentru septembrie discutiile in cazul acestor sesizari.*…

- Pe 18 iunie, Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la o lege care aduce modificari Codului penal si care se refera la beneficiul liberarii conditionate pentru infractiuni contra persoanei. ICCJ preciza ca, in Sectiile…