- PSD a atacat la CCR proiectul de modificare a OUG 114. De ce contesta social-democrații asumarea raspunderii pe actul normativ PSD a depus, luni, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a OUG 114/2018, propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data…

- PSD a depus, luni, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019."Sesizarea vizeaza atat forma proiectului de modificare (faptul ca exista…

- Partidul Social Democrat a depus, luni, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019. "Sesizarea vizeaza atat forma proiectului…

