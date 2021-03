Curtea Constitutionala ar putea pronunta, miercuri, decizia in cazul sesizarii USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.



Judecatorii constitutionali au amanat in mai multe randuri pronuntarea deciziei in acest caz.



USR anunta in septembrie anul trecut ca, alaturi de UDMR, a depus o sesizare de neconstitutionalitate in cazul acestei propuneri legislative.



"Nu este corect sa legiferam politici publice…