- Curtea Constitutionala a decis miercuri ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Guvern in legatura cu angajarea raspunderii Guvernului asupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 si a Legii bugetului asigurarilor sociale.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 12 februarie, luarea unei decizii in privinta obiectiei de neconstitutionalitate ridicata de PSD in legatura cu angajarea de catre Guvern a raspunderii pe OUG 114/2018, ce priveste unele masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea…

- "CCR a aratat clar astazi ca practica Guvernului Orban de angajare a raspunderii pe legi care sunt in dezbatere parlamentara este neconstituționala și antidemocratica. Ii cer public premierului Orban sa retraga de indata proiectul angajarii raspunderii pe modificarea legislației electorale!…

- Potrivit surselor citate, acest demers ar viza impiedicarea pe viitor a unui Guvern sa procedeze in acest fel pentru adoptarea bugetului de stat, dar nu va avea ca efect amanarea intrarii in vigoare a legii bugetului pe acest an.In acelasi timp, separat, PSD va decide luni, in Comitetul…

- Avocatul Toni Neacșu, fost judecator și membru CSM, apreciaza ca angajarea raspunderii Executivului PNL pe modificari ale unor legi in domeniul justiției este interzisa dupa referendumul din 26 mai. Angajarea raspunderii Guvernului Orban pe prorogarea intrarii in vigoare a vechimii, de la doi la patru…

- Guvernul a pastrat in vigoare angajarea raspunderii in ceea priveste amanarea termenului pentru cresterea vechimii in vederea accederii magistratilor la Institutul National al Magistraturii din proiectul de lege referitor la modificarea legilor justitiei, a declarat seful Cancelariei premierului,…

