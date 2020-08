Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 15 septembrie sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, au declarat…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa discute peste aproape o luna sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii prin care data alegerilor parlamentare este stabilita chiar de Parlament doar în cazul scrutinului la finalul mandatului actual. Legea a fost inițiata de PSD, ALDE…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța ca a stabilit termen pentru ședința de judecata in cazul sesizarilor președintelui Romaniei și Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului.Judecatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, luni, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni Curtea Constitutionala in legatura cu legea care stabileste ca Legislativul decide data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, transmite Administratia Prezidentiala. „Prin interventia intempestiva si formalizarea excesiva a procedurii de stabilire a datei…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala(CCR) în privința legii prin care data alegerilor parlamentare este stabilita chiar de Parlament doar în cazul scrutinului la finalul mandatului actual. Legea a fost inițiata de PSD, ALDE și UDMR. În prezent data alegerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, luni, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016.Va prezentam textul integral…

- Premierul Romaniei a mentionat faptul ca in ultimii 30 de ani nu a fost intalnita o astfel de situatie. Citeste si: Mastile vor deveni obligatorii si in spatii deschise in Romania. Orban: Masura va fi decisa la nivelul fiecarui judet in parte "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul…