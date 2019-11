Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, joi, ca va analiza pe 12 noiembrie cererea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala cu ministrul Justitiei, Ana Birchall. Presedintele CSM si ministrul Justitiei au…

- Curtea Constitutionala a stabilit ca presedintele CSM, Lia Savonea, si ministrul Justitiei, Ana Birchall, trebuie sa-si exprime punctul de vedere pana pe data de 30 octombrie in solutionarea conflictului de natura constitutionala intre cele doua parti. Potrivit CCR, dupa ce Lia Savonea…

- La data de 16 octombrie 2019, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Lia Savonea, a transmis Curții Constituționale cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitututionala dintre ministrul justitiei, Ana Birchall, respectiv Ministerul Justitiei, ca parte a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei anunta ca a stabilit data de 30 octombrie ca termen pentru ca partile sa-si exprime punctul de vedere in scris, in cazul sesizarii presedintelui CSM, Lia Savonea, impotriva ministrului Justitiei, Ana Birchall. Termenul pentru sedinta de judecata se va stabili ulterior.Presedintele…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a anuntat, marti, ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la existenta unui conflict de natura constitutionala in legatura cu actiunile ministrului Justitiei, Ana Birchall. (Vom reveni)

- In ziua in care plenul CSM are a sasea oara pe ordinea de zi numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, un grup ostil judecatoarei Lia Savonea, care cuprinde si membri ai CSM, incearca revocarea acesteia din functia de presedinte al…

- Ana Birchall, minitrul Justitiei, este criticata in termeni duri de judecatatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii. Pornind de la presupusa "fisa de parcurs" primita din SUA, dar negata de Birchall, Gabriela Baltag afirma ca actualul ministru nu mai poate sa reprezinte…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie au precizat ca se delimiteaza de comunicatele succesiv emise, cu majoritate, de Sectia pentru judecatori a CSM, solicitand atat presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, cat si tuturor membrilor…