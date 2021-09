CCR amână o decizie pe moțiunea de cenzură până după Congresul PNL Curtea Constituționala a stabilit joi ca judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzura sa se desfașoare pe data de 28 septembrie. Astfel, amânarea unei decizii a judecatorilor CCR blocheaza dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Cu sprijinul larg al PSD, miza premierului Florin Cîțu și a susținatorilor acestuia se poate îndeplini: Cîțu va putea candida la șefia PNL, din postura de premier și cu drepturi depline, ceea ce îi confera un avantaj în fața contracandidatului sau Ludovic Orban.



