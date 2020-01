Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat miercuri, dupa ce alegerea lui Teodor Melescanu la conducerea Senatului a fost declarata neconstitutionala, ca Alina Gorghiu este candidatul PNL pentru aceasta functie.

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a declarat mierucri, pentru HotNews.ro ca așteapta sa vada oficiala decizia și motivarea Curții Constituționale. Meleșcanu a mai spus ca se va conforma hotarîrii luate de judecatorii CCR. Dupa mai bine de patru luni din momentul în care sesizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a adopta alegerea primarilor in doua tururi, lege pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. In consecinta, PSD va depune motiune de cenzura. Daca motiunea trece, Guvernul pica, la pachet cu legea electorala. Daca…

- Supraacciza la carburanti este eliminata Foto: Arhiva. Supraacciza la carburanti este eliminata de astazi. În cazul în care companiile petroliere vor transfera aceasta masura și la pompa, prețurile ar putea scadea cu aproximativa 45 de bani pe litru. La începutul…

- Motiunea simpla a PSD la adresa ministrului de finante a fost adoptata Foto: Arhiva. Senatul a adoptat motiunea simpla initiata de PSD la adresa ministrului de finante, liberalul Florin Cîtu. 59 de senatori au votat pentru, 56 împotriva si doi s-au abtinut. Potrivit Constitutiei,…

- PMP susține alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Eugen Tomac, presedintele executiv al PMP. Foto: Arhiva. Președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen…

- Rectificarea bugetara ”este obligatorie” Presedintele României, Klaus Iohannis.Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Rectificarea bugetara este obligatorie, susține președintele Klaus Iohannis, care a declarat ca a avut ieri o discuție aplicata cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul…