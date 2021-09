Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a dispus miercuri ca, pana la data de 15 septembrie, partile sa isi exprime punctul de vedere in legatura cu sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura…

- Parlamentul și Guvernul trebuie sa trimita la CCR punctele de vedere referitoare la sesizarea Executivului pe moțiunea de cenzura pana pe 15 septembrie. Judecatorii constituționali vor stabili ulterior cand va...

- Guvernul condus de Florin Citu a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la motiunea de cenzura Guvernul a cerut Curtii Constitutionale sa constate existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Parlament – Guvern pe tema motiunii de cenzura. Executivul a solicitat Curtii Constitutionale…

- Premierul Florin Cițu anunța, miercuri, ca Guvernul va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS și AUR, despre care considera ca a fost depusa nelegal. „Noi ce am vazut și ce am primit, semnaturi in fotocopie, este inadmisibil. Curtea Constituționala…

- Motiunea de cenzura a fost comunicata marti Guvernului, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Atat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, cat si presedintele Senatului, Anca Dragu, au precizat anterior ca Executivul va fi informat in cursul acestei zile despre motiunea…

- "Azi voi comunica Guvernului moțiunea de cenzura, am și primit la cabinetul parlamentar toate semnaturile originale, care fusesera trimise online și scanate, nu exista nicio retragere, deci suntem in situația constituționala care cere un sfert din semnaturi.Ma voi consulta cu toți membrii birourilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța ca va comunica Guvernului moțiunea de cenzura. Președintele PNL a citat, marți, dintr-o decizie CCR, potrivit careia „impiedicarea prezentarii și refuzul de a dezb...

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, la Antena 3, ca opoziției ii lipsesc in jur de 20 de voturi pentru demiterea Guvernului. „Sunt undeva la 20 de voturi lipsa”, a zis Grindeanu, intrebat cate voturi le mai trebuie social-democraților pentru adoptarea moțiunii de…