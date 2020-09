Curtea Constituționala a Romaniei a respins, marți, cererea primul-ministru Ludovic Orban si a constatat ca nu exista conflict juridic de natura constituționala intre Guvern și Parlament, generat de modalitatea in care s-a inregistrat moțiunea de cenzura. In urma deliberarilor, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, sa respinga cererea formulata de primul-ministru si a constatat […] Articolul CCR a stabilit ca nu exista conflict constituțional in privința moțiunii de cenzura depuse de PSD a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .