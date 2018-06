Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea reactioneaza la decizia CCR de a sesiza Comisia de la Venetia si alte foruri europene in contextul atacurilor din ultima perioada, pe tema deciziei care il obliga pe presedintele Iohannis sa semneze decretul de revocare a sefei DNA.Victor Ponta lanseaza acuzații grave: Dragnea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat ca a sesizat secretarul general al Consiliului Europei, Comisia de la Venetia si presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat marti ca a sesizat secretarul general al Consiliului Europei, Comisia de la Venetia si presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati…

- Judecatorii din cadrul Judecatoriei Sectorului 2 anunta, printr-un comunicat de presa, ca au luat o serie de decizii in adunarea generala de marti in ceea ce priveste dezbaterile din ultima vreme legate de legile justitiei.Astfel, judecatorii solicita factorilor politici sa inceteze atacurile…

- Presedintele Camerei Deputatilor Dragnea, a declarat, joi seara, ca este „absolut sigur ca in aceasta viata“ legile Justitiei vor intra in vigoare si vor reprezenta un pas important in reforma justitiei. Reactia liderului PSD vine dupa ce presedintele Iohannis a anuntat miercuri ca va ataca la CCR cele…

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile Legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE. Dupa refuzul sistematic al celor de la PSD si ALDE de…

- Solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament va fi discutata joi de Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), o cerere similara fiind transmisa APCE si de catre Forumul Judecatorilor.

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) va discuta joi solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament, o cerere similara fiind transmisa APCE si de catre Forumul Judecatorilor. La sedinta ar…