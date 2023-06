Stiri pe aceeasi tema

- CCR a respins sesizarea USR cu privire la modificarea Codului Penal. Parlamentarii USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituționala pe legea Bode-Ciuca de modificare a Codului penal.I. In ședința din data de 28 iunie 2023, Curtea Constituționala, in cadrul controlului de constituționalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarile depuse de USR si Forta Dreptei in legatura cu noile legi ale Educatiei. „Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de deputati apartinand Grupului parlamentar al Uniunii Salvati…

- Parlamentarii din Forța Dreptei și din USR au sesizat Curtea Constituționala fața de modificarea Codului penal inițiata de Nicolae Ciuca și Lucian Bode pentru infracțiunile referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice.

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au anunțat, joi, ca au sesizat Curtea Constitutionala pe legea Bode-Ciuca de modificare a Codului Penal, „lege aprobata rapid de majoritatea PSD-PNL-UDMR pentru a-i descuraja pe romani sa protesteze”. ”Este aberant sa vii cu pedepse pentru tulburarea linistii publice…

- Senatul a adoptat luni legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Proiectele de legi ale Educației au fost trecute pe lista de vot final la Senat, camera decizionala, chiar in prima zi de greva generala in Invațamant. Legea invatamantului…

- Curtea Constituționala a decis, miercuri, ca infracțiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata și fara pragul valoric, iar folosirea ca proba a interceptarilor serviciilor secrete in dosarele penale, este neconstituționala. Astfel, modificarile aduse Codului Penal și Codului de Procedura Penala,…

- Proiectul de lege prin care erau inasprite pedepsele pentru tulburarea liniștii publice, inițiat de premierul Nicolae Ciuca și Lucian Bode, a picat la Senat. Proiectul de lege privind modificarea Codului Penal nu a trecut de Senat din cauza ca nu au fost intrunite suficiente voturi pentru o lege organica.…