Curtea Constituționala (CCR) a respins marți, ca inadmisibile, sesizarile depuse de partidul AUR impotriva investirii Guvernului Cițu in Parlament. Cele doua sesizari depuse de AUR au fost respinse fara a se mai intra pe fondul problemelor deoarece criticile formulate de partid nu au legatura cu textele constituționale, ele vizand doar prevederi de aplicare a regulamentelor parlamentare care nu au relevanța constituționala. "Au invocat in mod greșit incalcari ale Constituției", au precizat surse din cadrul CCR.