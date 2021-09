Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala anunța ca, in cazul cererii de soluționare a conflictului juridic de natura constituționala dintre Guvern și Parlament, s-a stabilit ca pana la 15 septembrie parțile sa ași exprime punctul de vedere. Termenul pentru ședința de judecata se stabilește ulterior. Astfel,…

- Premierul Florin Citu a depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, in care se invoca o conduita "neconstitutionala, deopotriva neloiala si abuziva, fata…

