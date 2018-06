#scrieDobrogea: Ioan N. Roman, patriarhul Dobrogei“. Personalitate marcanta a Constantei si a Medgidiei (galerie foto)

O personalitate ca cea a lui Ioan N. Roman 1866 1931 este bine cunoscuta in Constanta, in Medgidia, in Dobrogea si pe plan national. Se poate spune ca Ioan N. Roman… [citeste mai departe]