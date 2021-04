CCR a decis: Persoanele condamnate nu pot merge la închisoare înainte ca judecătorii să prezinte motivele Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a stabilit, miercuri, ca deciziile judecatorești din domeniul penal trebuie sa fie pronunțate odata cu motivarea. In prezent, motivarea hotararilor vine si la cateva luni de la pronuntare, desi termenul legal este de 30 de zile. Astfel, nimeni nu va mai suferi consecintele unei condamnari penale fara sa cunoasca motivele […] The post CCR a decis: Persoanele condamnate nu pot merge la inchisoare inainte ca judecatorii sa prezinte motivele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a stabilit miercuri, 7 aprilie, ca deciziile judecatoresti in domeniul penal trebuie sa fie pronuntate doar odata cu motivarea lor. Astfel, nimeni nu va mai suferi consecintele unei condamnari penale fara sa cunoasca si motivele si fara sa beneficieze de dreptul de a apela…

- Persoanele care trebuie sa se deplaseze in intervalele in care este interzisa circulația trebuie sa completeze o declarație pe proprie raspundere, care poate fi scrisa și de mana, dupa modelele aprobate de autoritați. Modelul declarației pe propria raspundere și al adeverinței de la angajator pentru…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Sentința a fost data, surprinzator, de același complet de…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, potrivit unor…

- Eliminarea sporurilor bugetarilor și moțiunea simpla pentru ministrul USR-PLUS Vlad Voiculescu, pe care liberalii l-ar vrea plecat din Guvern, sunt motivele de disputa intre premier și liderii coaliției de guvernare. Subiectul legat de eliminarea sporurilor bugetarilor, de care premierul Florin Cițu…

- Femeile au reprezentat aproape toate pierderile de locuri de munca din Italia in decembrie, cand rata șomajului din țara a crescut la 9,0% de la o revizuire descendenta de 8,8% in noiembrie, a declarat luni biroul național de statistici ISTAT, citat de Reuters. ISTAT a declarat ca s-au pierdut aproximativ…

- Toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta din tarile spatiului european au obligatia, incepand cu data de 31 ianuarie, ora 00,00, de a prezenta companiei de transport si autoritatilor de la frontiera un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, prelevat cu…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a dat dreptate Guvernului Orban in privința creșterii salariilor cadrelor didactice, potrivit unor surse citate de G4Media.ro. Astfel, CCR a admis o sesizare a executivului, ceea ce inseamna ca salariile cadrelor didactice vor crește din septembrie 2021, și nu…