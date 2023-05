Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala cu privire la proiectele de lege adoptate in Parlament, care modifica definiția abuzului in serviciu, reglementat și fara un prag valoric, și prin care interceptarile realizate de serviciile secrete in doarele penale, inclusiv…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sesizarea Curtii Constitutionale pe legile de modificare a Codului Penal și Codului de procedura penala ce au... The post Abuzul in serviciu fara prag valoric și interceptarile SRI din dosarele penale – contestate de Inalta Curte appeared first on Special…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituționala cu privire la proiectele de lege adoptate in Parlament ce modifica Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Acestea elimina pragul la infracțiunea de abuz in serviciu, ce inițial fusese stabilit la 250.000 de lei, și reintroduc interceptarile…

- „Ne vom afla din nou intr-un val de dosare de corupție care vor pica la Curtea Constituționala”, a declarat deputatul Ionel Danca, de la Forta Dreptei, miercuri, pentru Playtech.ro. Declarația vine dupa votul din Parlament privind folosirea in procesul penal a interceptarilor SRI. Prin modificarea Codului…

- Modificarile la Codul Penal și la Codul de Procedura Penala, care ofera din nou valoare de proba in dosarele penale interceptarilor facute de serviciile secrete și elimina orice prag valoric pentru abuzul in serviciu, redefinit, au fost votate, marți in plenul Camerei Deputaților, camera decizionala.…

- Camera Deputaților, for decizional pe tema Codului Penal și a celui de Procedura Penala, a adoptat proiectele in forma in care au venit de la Guvern, fara stabilirea unui prag la abuzul in serviciu.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Fostul ministru al Educatiei, Mihnea Costoiu, actualul rector al Universitații Politehnica București, a scapat de dosarul penal dupa ce instanta suprema a constatat definitiv ca faptele pentru care in prima instanta a fost condamnat s-au prescris. Un complet de cinci judecatori al ICCJ a stabilit incetarea…