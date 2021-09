Curtea Constituționala a decis ca dezbaterea asupra sesizarii premierului Florin Cițu asupra moțiunea de cenzura acelor de la USR PLUS AUR sa aiba loc pe data de 28 septembrie. Practic, la trei zile dupa congresul PNL in care se va decide șefia partidului. Potrivit unui anunț vebit din partrea CCR ședința va avea loc pe […] The post CCR a decis. Dezbate sesizarea premierului Cițu privind moțiunea de cenzura pe 28 septembrie. Dupa Congresul PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .