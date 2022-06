Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, cu majoritate de voturi, ca articolul din lege referitor la retragerea titlului de doctor este constitutional doar daca se refera la cel care „nu a intrat in circuitul civil si nu a produs efecte juridice”. „A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis astazi cu unanimitate de voturi sa admita sesizarile USR, ale Avocatului Poporului si ale 41 de deputati AUR facute pe asa numita „Lege privind comunicatiile electronice", parti din legea votata de Parlament aproape in unanimitate fiind declarate neconstitutionale.…

- Curtea Constituționala a decis ca legea prin care s-a hotarat eliminarea pensiilor speciale a parlamentarilor incalca componentele referitoare la democrație, securitate juridica a persoanei și desfașurarea procedurii parlamentare de adoptare a legilor, arata CCR, intr-un comunicat.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, luni, o noua lege privind instituirea zilei de 11 aprilie ca „Ziua educatiei financiare”, potrivit Administratia Prezidentiala. „Parlamentul Romaniei, Ministerul Finantelor, Ministerul Educatiei, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere…