- Curtea Constitutionala a admis, marti, o sesizare a Avocatului Poporului si a decis ca, in cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani. CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate ridicata…

- In ședința din 20 aprilie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicata direct de Avocatul Poporului și a constatat ca este neconstituționala sintagma „in varsta de pana la 16 ani” cuprinsa…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, cu majoritate de voturi o exceptie de neconstitutionalitate si a decis ca anumite prevederi din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale. Astfel, hotararea judecatoreasca trebuie sa fie motivata in fapt si in drept la data pronuntarii. Daca aceasta…

- CCR a declarat neconstitutional articolul de lege care interzice executarea silita a sumelor primite de parinti sub forma indemnizatiei pentru cresterea copiilor. In ședința de miercuri, 7 aprilie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, cu majoritate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca este neconstitutionala o prevedere din Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Directia Nationala Anticoruptie, stabilind ca un procuror nu mai poate continua ancheta intr-un dosar disjuns. CCR a admis, cu majoritate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. "Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis…

- Curtea Constitutionala a admis joi, cu unanimitate de voturi, o exceptie de neconstitutionalitate a alineatului unui articol din Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, un proiect de lege care modifica ordonanta de urgenta a Guvernului 182/2020 si care prevede ca si in cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru parinti pentru supravegherea copiilor daca sunt suspendate sau limitate cursurile…