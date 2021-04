CCR a decis că deciziile în dosarele penale nu mai pot fi pronunţate fără motivare Nicio persoana condamnata nu va mai merge la inchisoare in lipsa motivarii deciziei definitive de condamnare, a stabilit miercuri Curtea Constituționala. Actualele prevederi impun un termen de 30 de zile pentru motivarea unei decizii, dar s-a ajuns la situații in care sentințele au fost motivate și dupa un an. Potrivit unui comunicat, CCR, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) si ale art. 406 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala, conform Agerpres. Dispozitiile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

