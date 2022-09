Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) va demara constructia unui nou camin studentesc modern, cu o capacitate de 700 de locuri. Cladirea va avea demisol, parter si 10 etaje. Proiectul va fi realizat cu sprijinul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin intermediul…

- O judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie ridicata de Elena Udrea in legatura neconstitutionalitatea mai multor dispozitii legale in baza carora instanta i-a pus sechestru pe avere, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea…

- Senatul a adoptat, joi, 1 septembrie, ca prima camera, legea privind protectia avertizorilor in interes public, reexaminata ca urmare a cererii formulate de presedintele Klaus Iohannis, fiind preluate toate obiectiile formulate Administrația Prezidențiala. Conform Agerpres, au fost inregistrate 76 de…

- PNL și PSD au propus intervale orare diferite pentru suspendarea taxei de parcare și s-a cerut un punct de vedere de la Prefectura Constanța, potrivit Ziua de Constanța. In final a fost supus votului proiectul cu varianta de suspendare a plații pentru parcare in municipiul Constanța și in stațiunea…

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de aproximativ 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei din cauza sancțiunilor UE, a anunțat, miercuri, ministrul de Finanțe Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce Sofia a expulzat 70 de membri ai personalului diplomatic rus din țara balcanica, transmite…

- Ministerul Finantelor a publicat, luni noaptea, proiectul de modificare a Codului Fiscal, care prevede, printre altele, cresterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%, scaderea pragului veniturilor pana la care o companie este considerata microintreprindere, cresterea la 9% a TVA pentru bauturile…

- Patriarhul Chriil al Rusiei a avut parte de un moment penibil in timpul unei slujbe religioase. Intr-un moment de neatenție, a alunecat și a cazut pe spate. Imediat a fost ajutat de colaboratori, iar televiziunea care transmitea evenimentul a schimbat cadrul. Patriarhul rus sfintea o biserica in orasul…

- Senatul SUA a adoptat, joi seara, un proiect de lege bipartizan menit sa solutioneze atacurile armate, care echivaleaza cu prima legislatie federala importanta privind controlul armelor, din ultimele decenii, relateaza CNN. Legea a fost votata de 65 de senatori, dintre care 15 republicani. Alți 33 de…