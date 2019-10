Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat pentru 27 noiembrie luarea unei decizii privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat oficiali ai CCR. Conform acestora, amanarea a fost decisa pentru aprofundarea dezbaterilor. Sesizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat pentru 27 noiembrie sa ia o hotarare privind sesizarea USR referitoare la numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), au informat oficiali ai CCR, mentionand ca decizia a…

- Curtea Constituționala a amanat pentru data de 30 octombrie dezbaterea pe sesizarea USR privind numirea de catre Parlament a lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor…

- I. In ziua de 18 septembrie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea depusa de USR si PNL, in care se reclama neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. CCR a luat in discutie miercuri obiectia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, au anuntat surse din CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, pe 9 iulie, o sesizare…

- CCR are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri sesizarea PNL și USR referitoarea la legea prin care politistii obtin atributii sporite in misiune, act normativ initiat de Carmen Dan si Florin Iordache. Prevederile legii includ si amendarea celor care refuza sa se legitimeze in fata politistilor,…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. …