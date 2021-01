Pe 27 noiembrie 2020, seful statului a sesizat Curtea cu privire la acest act normativ. Legea are in vedere avute in vedere insulele, grindurile si alte suprafete de uscat cu potential de exploatare economica, rezultate prin actiuni sau modificari naturale ale teritoriului ori prin lucrari de amenajare hidrotehnica, fiind exceptate terenurile care intra sub incidenta Legii 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”. „Impunerea acestor derogari de la Codul fiscal este de natura sa determine o reducere a veniturilor la bugetul de stat, ceea ce, potrivit dispozitiilor art.…