Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat pentru 27 noiembrie luarea unei decizii privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat oficiali ai CCR. Conform acestora, amanarea a fost decisa pentru aprofundarea dezbaterilor. Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori, a fost luata prima data in discutie in sedinta din data de 16 octombrie, cand CCR a dispus continuarea dezbaterilor la 30 octombrie. Pe 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu…