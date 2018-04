Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL, USR, PMP si grupul parlamentar al minoritatilor nationale privind Legea pentru aprobarea OUG 76/2017 referitoare la transformarea Editurii Didactice si Pedagogice in societate pe actiuni.



Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, plenul a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, doua obiectii privind Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 76/2017 privind infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica - SA ca urmare a reorganizarii…