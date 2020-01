Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului referitor la Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Potrivit unor surse din CCR, Curtea a admis sesizarea PSD, "pentru ca nu sunt indeplinite cele patru conditii stabilite prin decizii ale Curtii Constitutionale pentru utilizarea asumarii raspunderii si s-a avut in vedere ca erau legi in Parlament, pe acest subiect, in faza de finalizare". In sesizarea de neconstitutionalitate depusa de PSD, prin Decizia nr. 1.557 din 3 noiembrie 2010, Curtea Constitutionala…