Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului referitor la Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Potrivit unor surse din CCR, Curtea a admis sesizarea PSD, "pentru ca nu sunt indeplinite cele patru…

- Curtea Constituționala a admis, miercuri, sesizarea PSD privind neconstituționalitatea proiectului de lege asumat de Guvern pentru abrogarea OUG 51, prin care se modifica acte normative in domeniul transportului de persoane. Potrivit unor surse din cadrul CCR, judecatorii au stabilit ca nu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. PSD a depus la Curtea Constitutionala sesizarea de neconstitutionalitate pe…

- Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 și care au fost atacate de PSD la Curtea Constituționala, a anunțat premierul Ludovic Orban, dupa ședința conducerii centrale PNL. Orban…

- Curtea Constituționala a stabilit ca termen de judecata data de 29 ianuarie 2020 pentru sesizarile facute de PSD cu privire la asumarea raspunderii guvernului pe modificarea legilor justiției și a OUG 51 privind transporturile. Potrivit anunțului facut de Curtea Constituționala, instituția dezbate pe…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 29 ianuarie sesizarea PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. PSD a depus, luni, la Curtea Constitutionala,…

- PSD a depus, luni, la Curtea Constitutionala sesizarea de neconstitutionalitate pe proiectul pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. In sesizare se arata ca proiectul de aprobare a Ordonantei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis miercuri partial sesizarea PNL si USR referitoare la modificari ale Legii 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate…