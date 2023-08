Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a dezbatut sesizarea Inaltei Curti de Casatie și Justitie (ICCJ) cu privire la modificarile aduse legii pensiilor speciale. Judecatorii CCR au decis intoarcerea legii in Parlament, pe motiv ca anumite articole din lege sunt neconstituționale. Astazi, Judecatorii CCR au luat in…

- Curtea Constitutionala a admis miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu. Presedintele CCR Marian Enache a explicat, intr-o declaratie de presa ca actul normativ se va reintoarce in Parlament pentru a fi pus in acord…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu. Conform surselor din interiorul CCR, judecatorii ar putea declara legea parțial neconstituționala.Conform surselor din cadrul CCR, legea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru data de 2 august discutarea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legii pensiilor speciale.

- Curtea Constituționala dezbate astazi, 26 iulie, sesizarile Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la neconstituționalitatea legii pensiilor speciale și cea referitoare la cumul pensie cu salariu de stat.

- Judecatorii CCR vor judeca pe 26 iulie sesizarea Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la pensiile speciale și la interzicerea cumulului pensie-salariu, anunța vineri Curtea Constituționala.

- Curtea Constituționala va dezbate miercuri, 26 iulie, sesizarile Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legii pensiilor speciale și cea referitoare la cumulul pensiei cu salariul de la stat.

- Adunarea Generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, joi, sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) pe legea eliminarii pensiilor speciale, potrivit surselor Antena 3 CNN.